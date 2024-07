Imperia: visita del Questore Andrea Nicola Lo Iacono alla Capitaneria di Porto

Il nuovo Questore di Imperia, Dott. Andrea Nicola Lo Iacono, ha fatto stamattina una visita ufficiale presso la Capitaneria di Porto di Imperia. Ad accoglierlo, il Comandante della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Imperia, Matteo Prantner, che ha illustrato i molteplici compiti istituzionali svolti dal proprio Comando.

Durante l'incontro, il Comandante Prantner ha dettagliato le principali attività della Capitaneria, che spaziano dalla salvaguardia della vita umana in mare, alla corretta fruizione dei litorali di competenza, in particolare in questa caldo periodo dell’anno in cui si sviluppano diversi interessi commerciali e turistici, dalla tutela ambientale, alla vigilanza sulla pesca, dal controllo del pubblico demanio marittimo, fino alla gestione delle pratiche relative all’intero cluster marittimo. Ogni aspetto delle operazioni quotidiane è stato presentato al Questore Lo Iacono, evidenziando l'importanza di un coordinamento efficiente e di una collaborazione costante tra le diverse istituzioni per garantire la sicurezza e il benessere della comunità.

Il Comandante Prantner ha espresso al nuovo Questore la massima disponibilità e condivisione di intenti, sottolineando l'impegno della Capitaneria di Porto nel supportare le iniziative volte all'interesse pubblico. "La collaborazione tra le nostre istituzioni è fondamentale per affrontare con efficacia le sfide che il nostro territorio marittimo presenta," ha affermato Prantner, ribadendo l'importanza di lavorare in sinergia per la salvaguardia del mare e delle persone.

Da parte sua, il Questore Lo Iacono ha apprezzato la dettagliata esposizione e ha sottolineato l'importanza del ruolo della Capitaneria di Porto nella gestione delle emergenze e nella protezione dell'ambiente marino.

La visita rappresenta un importante passo avanti verso una cooperazione sempre più stretta tra le forze dell'ordine e le istituzioni marittime, mirata a garantire una risposta coordinata ed efficace alle necessità del territorio.