Bordighera sbarca su 'Terraverde', due puntate dedicate alle bellezze della città (Foto)

Bordighera approda su 'Terraverde', un format che intende illustrare le caratteristiche di un territorio parlando della sua storia, della sua cultura, della sua arte, del suo turismo, del suo cibo e dei suoi prodotti d'eccellenza.

Due puntate del programma, una trasmissione di Telecupole, saranno, infatti, dedicate alle bellezze della città delle palme. "Due puntate, girate a Bordighera, saranno dedicate alla città" - fa sapere il consigliere comunale Barbara Bonavia - "Un'occasione per incontrare o ritrovare le bellezze di Bordighera".

La prima puntata, condotta dal giornalista e blogger Claudio Calorio, verrà trasmessa questo fine settimana. "La prima puntata si potrà vedere venerdì alle 20.35, sabato alle 8.45 o domenica alle 23.30 e si potrà seguire sul canale 11 in Piemonte e sul canale 19 in Liguria, su TVSAT al 422, su Sky al 824 oppure in streaming su telecupole.com" - svela Bonavia - "La prossima settimana, sempre nel weekend, verrà trasmessa la seconda puntata sugli stessi canali e allo stesso orario".