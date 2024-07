Taggia: questa sera secondo concerto del ‘Festival Internazionale di musica classica Frequenze 20.0’

Questa sera alle 21, al convento di San Domenico a Taggia, si terrà il secondo concerto della 5a edizione del ‘Festival Internazionale di musica classica Frequenze 20.0’ edizione estiva.

Il concerto per violino e violoncello è stato affidato alla violinista svizzera Barbara Krüger ed al violoncellista italiano Claudio Giacomazzi.

“Siamo riusciti quest’anno - afferma il M° Giorgio Revelli, direttore artistico del festival - più che in altre occasioni a valorizzare ulteriormente il nostro territorio sia come patrimonio materiale che immateriale. Nei vari appuntamenti in palinsesto, abbiamo volutamente accentrato l’attenzione sui monumenti che costellano il territorio del nostro Comune. La sinergia nata tra le Confraternite è una chiara dimostrazione non solo della volontà di conservare il nostro patrimonio ma anche di promuoverlo e l’inserimento da dall’anno scorso anche della Basilica della Madonna Miracolosa rafforza il progetto di collaborazione che sta alla base dell’iniziativa. Un sentito grazie deve giustamente essere rivolto all’amministrazione comunale che anche quest’anno ha rinnovato l’appoggio al festival ed al gruppo di volontari che si è formato per coadiuvare: Dorotea Arrigo, Andreina Pastorino, Clara Pastorino, Adriana Maceri, Mario Lorenzi, Silvano Balestra e Riccardo Olivieri”.