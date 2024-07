Sanremo, oggi all' Ariston Roof il secondo Capitolo del film sulla Vita della Vergine Maria

Oggi all' Ariston Roof il secondo Capitolo del film sulla Vita della Vergine Maria, secondo gli scritti di A.K.Emmerick la mistica stigmatizzata che ha ispirato anche il film The Passion.

Il secondo capitolo della trilogia cinematografica di Fabio Corsaro (QVQ) prodotto da Fiori di Sambuco Film nella nostra città, con la giovane attrice Camilla Nardini nel ruolo di Maria e l'attore andorese Giuseppe Laureri nel ruolo dell' Apostolo Giovanni, sarà programmato questa sera all'Ariston Roof, con tre spettacoli a partire dalle 17,15.

Questo capitolo di MARYAM OF TSYON, in particolare, porta il sottotitolo di "Theotokos" che è il termine greco con il quale è stata dogmata la Maria, nel Concilio di Efeso del 431 D.C., vuol dire appunto Madre di Dio.

In questo capitolo la scena più toccante è quella girata dalla troupe di Corsaro nell' entroterra taggiasco, precisamente in una antica stalla ad Aigovo: la nascita di Gesù a Betlemme.

L'interpretazione secondo la quale il parto di Maria sia stato senza dolore, perchè Dio l'avrebbe preservata, è rigettata totalmente dalla sceneggiatura del film, Maryam era una ragazza normale e provava dolore fisico come tutti noi, anche durante il parto.

Il suo dolore fu massimo soprattutto sotto la Croce assistendo alla morte di Suo Figlio e la sua gioia fu massima all atto della resurrezione di Gesù. Ricordiamoci che Maria fu cresciuta come ancella dell' altare del Tempio di Dio, oggi potrebbe essere il ruolo di una novizia di un ordine religioso monastico. I posti sono limitati, si consiglia di acquistare per tempo i biglietti.