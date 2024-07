Bonk e Pepe in fase rialzista, mentre la presale di Pepe Unchained continua a stupire

Il mercato delle meme coin mostra due protagonisti principali: Bonk e Pepe. Infatti, secondo diverse analisi la prima sarebbe vicina ad un potenziale breakout, con un possibile rialzo del 20%.

Anche Pepe mostra chiari segnali di ripresa, che potrebbero anticipare una prossima bull run.

In ogni caso, una delle offerte di mercato più allettanti del momento è Pepe Unchained, una meme coin in prevendita inserita in un ecosistema layer 2.

La ripresa del mercato delle meme coin

Con Bitcoin stabilmente sopra i $ 57.000, il mercato delle criptovalute mostra segnali di ottimismo, spingendo anche le meme coin come BONK e Pepe a guadagnare slancio. Gli investitori attendono ora di vedere se questi token riusciranno a mantenere la tendenza rialzista, con l'obiettivo di un aumento del 15-18% per confermare questo trend.

Il prezzo di BONK ha rotto il pattern del cuneo discendente, segnando l'inizio di una nuova fase ascendente. Dopo un periodo di rifiuto iniziato nei primi di giugno, BONK ha mantenuto una tendenza discendente fino a raggiungere l'apice del cuneo.

Solitamente, questo pattern indica un potenziale breakout, e infatti BONK sembra pronto per un rialzo del 20% nei prossimi giorni. Gli indicatori tecnici supportano questa previsione: l'RSI è in tendenza rialzista e il DMI segnala un possibile crossover positivo, suggerendo un incremento del prezzo.

Tuttavia, l'ADX, che misura la forza del trend, sta calando, il che potrebbe portare a una fase di consolidamento. Un significativo aumento del volume di acquisti potrebbe invertire questa tendenza, portando BONK oltre la resistenza locale di $ 0,00003.

Parallelamente, il prezzo di Pepe ha quasi raggiunto la soglia di $ 0,00001, rimbalzando dai minimi mensili dopo aver toccato il supporto a $ 0,00000925.

Questo movimento ha attirato un notevole volume di acquisti, ma i rialzisti mostrano segni di esaurimento, indicando che il prezzo potrebbe rimanere stabile per un periodo prima di un potenziale rialzo significativo.

Pepe ha oscillato all'interno di un canale parallelo ascendente per diversi mesi; nonostante un recente declino al di sotto del supporto, il prezzo ha iniziato a recuperare.

L'RSI è risalito dopo aver raggiunto il livello inferiore, e il MACD suggerisce un imminente crossover rialzista, indicativo di una crescente pressione all'acquisto. Questo scenario potrebbe portare Pepe oltre il livello di $ 0,000012.

In sintesi, mentre Bitcoin stabilizza il suo prezzo, le meme coin come BONK e Pepe stanno guadagnando terreno grazie a pattern tecnici favorevoli e rinnovato interesse degli investitori.

Se il volume degli scambi e la domanda continueranno a crescere, queste criptovalute potrebbero sperimentare ulteriori rialzi, consolidando la loro posizione nel mercato delle criptovalute.

Pepe Unchained (PEPU)

Un’altra crypto che potrebbe esplodere insieme alle principali meme coin è Pepe Unchained. Si tratta di una nuova meme coin a tema rana che ha superato i 2,5 milioni di dollari durante la fase di prevendita, suscitando l'interesse degli investitori che vedono in questo progetto Layer-2 una potenziale grande novità nel settore delle criptovalute.

Pepe Unchained si distingue per il suo approccio unico: sta creando una rete blockchain di livello 2 dedicata esclusivamente alle meme coin. Questo "parco giochi" per token stravaganti promette di essere 100 volte più veloce di Ethereum, un obiettivo ambizioso che, se raggiunto, potrebbe fare di Pepe Unchained un punto di riferimento per creatori e commercianti di meme coin.

L'ecosistema previsto include dApp, giochi e NFT, tutti progettati per sfruttare questa nuova piattaforma.

Il successo della prevendita di PEPU è stato notevole, con 2,9 milioni di dollari raccolti in sole tre settimane. Attualmente, gli investitori possono acquistare i token PEPU a 0,0083258 dollari ciascuno, con pagamenti accettati in ETH, BNB, USDT e carte.

La comunità online di Pepe Unchained è in rapida crescita, con diversi crypto influencer che hanno notato la potenzialità di questo progetto, recensendo il funzionamento di questo ecosistema tramite dei video sui rispettivi canali social.

In generale, il team di Pepe Unchained sta sfruttando due delle tendenze più calde nel settore cripto: la cultura dei meme e la tecnologia Layer-2.

Quest'anno, i layer-2 come Base e Blast hanno visto una crescita esplosiva, e Pepe Unchained mira a seguire questa scia di successo. Il progetto è stato sottoposto a due audit, un numero superiore alla maggior parte delle meme coin consolidate, aumentando la fiducia degli investitori nella sua sicurezza e solidità.

In sintesi, Pepe Unchained combina la popolarità delle meme coin con l'efficienza delle soluzioni Layer-2, creando un progetto che potrebbe avere un impatto significativo nel mercato delle criptovalute.

Se il team riuscirà a mantenere la sua tabella di marcia, PEPU potrebbe diventare un protagonista di rilievo nel panorama delle crypto.

