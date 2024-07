Imperia: il Comandante della Legione Liguria, Generale Claudio Lunardo, visita il Comando Provinciale

Il Comandante della Legione Carabinieri Liguria, Generale di Brigata Claudio Lunardo, ha visitato stamattina il Comando Provinciale di Imperia.

Insediatosi il 2 luglio presso la prestigiosa Caserma Vittorio Veneto di Genova per ricoprire il prestigioso incarico, il Generale Lunardo è stato ricevuto dal Comandante Provinciale di Imperia, Colonnello Marco Morganti per poi incontrare gli Ufficiali della sede e delle Compagnie dipendenti, insieme a una rappresentanza dei Comandanti e del personale delle 20 Stazioni Carabinieri della Provincia di Imperia. Nel corso della visita il Generale Lunardo ha anche effettuato una breve visita alla sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo dove si è intrattenuto con il presidente ed alcuni soci.

Dopo essersi intrattenuto con il personale, il Comandante della Legione ha incontrato le massime Autorità della provincia. Il Generale di Brigata dei Carabinieri Claudio Lunardo ha 56 anni ed e originario di Udine, ha iniziato la sua carriera frequentando l’Accademia Militare di Modena e poi la Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri di Roma. In Liguria è giunto nei giorni scorsi da Roma, dopo aver ricoperto l’incarico di Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Tra i principali incarichi ricoperti dal Generale, oltre a quelli presso l’Ufficio Operazioni, l’Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare del Personale e Capo Sala Operativa del Comando Generale dell’Arma e presso lo Stato Maggiore Difesa, ha comandato i Comandi Provinciali di Venezia e Torino.

Da giovane Ufficiale ha comandato le Compagnie di Caserta e Pescara, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castellammare di Stabia, ed un plotone del Battaglione Carabinieri Sardegna a Cagliari. Tra il 2001 e il 2002, ha inoltre partecipato alla missione MSU – SFOR in Bosnia Erzegovina.