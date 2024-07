Bordighera "vola" all'aeroporto di Nizza, attiva la postazione al terminal 2 per promuovere la città

Dal 5 agosto, i passeggeri che atterreranno all’aeroporto Nice Côte d'Azur troveranno ad accoglierli Bordighera: per una settimana infatti la città delle palme sarà presente nella zona arrivi del Terminal 2 con una postazione dedicata alla promozione del territorio e della sua offerta esperienziale turistica.

L’iniziativa, approvata dalla Giunta il 9 luglio, raggiungerà residenti e ospiti della Costa Azzurra, territorio strategico per vicinanza geografica e per numerosità di pubblico. Per quest’ultimo aspetto, la collocazione nell’area arrivi dell’hub internazionale è particolarmente significativa: nel 2022 l’aeroporto Nice Côte d'Azur ha contato 12 milioni di passeggeri (+ 8,5% rispetto al 2021) e nel 2023 è risultato la seconda piattaforma aeroportuale di Francia, con 116 destinazioni, 11 destinazioni di lunga distanza, 44 paesi in connessione diretta e 58 compagnie operanti. A dare ulteriore forza a questa azione promozionale, la scelta di un periodo di altissima stagione.

“E’ una vetrina di grande prestigio e di amplissimo pubblico”, dichiara il Sindaco Vittorio Ingenito. “Da inizio 2024 stiamo lavorando in sinergia con la Camera di Commercio Italiana di Nizza nell’ambito del progetto “10 Comuni”, con cui abbiamo intrapreso in Costa Azzurra nuove iniziative per far conoscere Bordighera, la sua meraviglia e la sua offerta turistica in tutte le stagioni dell’anno. Siamo sulla guida “Visitez l’Italie” e abbiamo partecipato con successo alla fiera di settore ID Weekend di Nizza; per una settimana, a fine giugno, abbiamo personalizzato con bellissime immagini del nostro territorio parte delle fiancate della linea del tram che corre tra porto e aeroporto della città. Ora saremo presenti nell’area arrivi dell’aeroporto, con un’azione ancora più incisiva e mirata.”

“Tutto questo con l’obiettivo di far crescere Bordighera nell’ambito di un comprensorio transfrontaliero che, consapevole della propria potenzialità, unisce le forze per uno sviluppo comune che va oltre i confini geografici”, conclude il primo cittadino.