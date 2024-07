Triora musica ‘Open Day’: sabato una giornata alla scoperta della musica per bambini ed adulti

Sabato prossimo Triora si vestirà di musica. Una intera giornata rivolta a tutti, adulti e bambini, a chi sa già suonare uno strumento ma soprattutto anche a chi non sa suonare con brevi lezioni, scoperta di strumenti musicali, incontri con il pubblico e concerti.

Il M° Giorgio Revelli, professore di organo e clavicembalo al Conservatorio musicale delle Alpi Marittime di Nizza è l’ideatore della giornata. Lo scopo è quello di raccogliere fondi per il restauro dell’antico organo della parrocchiale di Nostra Signora Assunta di Triora, che necessita di urgenti lavori per poterlo salvare.

Insieme al maestro Revelli daranno il loro apporto i volontari del gruppo di Frequenze 20.0 il festival internazionale di musica classica del Comune di Taggia, e il coro ‘Compagnia Corale’ di Imperia diretti dalla m° Vittoria Bessone. Il programma della giornata è davvero nutrito e si svolgerà nei tre luoghi simbolo della bellissima piazza della Colleggiata di Triora: Palazzo Stella, Oratorio di San Giovanni e la Parrocchiale Collegiata Nostra Signora.

Per informazioni e prenotazioni: +39 3470485377 - +39 3487975161, email: museoomune.triora.im.it. Ai fini organizzativi, in considerazione del numero di posti disponibili, si chiede di compilare la pre-adesione alle attività, indicando i dati dei partecipanti. Si prega di trasmettere il presente modulo via email all’indirizzo: revellimail@gmail.com.