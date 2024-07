Vallecrosia, mercatini d'estate: cambia la viabilità sul lungomare (Foto)

Cambia la viabilità sul lungomare a Vallecrosia in occasione dei mercatini d'estate. Scatta, infatti, la deroga alla Ztl, tutti i martedì e i sabato nei mesi di luglio e agosto dalle 17.30 alle 18 e dalle 22.30 alle 24, per consentire le operazioni di carico e scarico dei partecipanti.

Lo stabilisce un'ordinanza di viabilità, emessa dalla polizia locale, che disciplina la circolazione stradale per garantire la necessaria sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

Sul marciapiede lato mare, nella zona a levante del lungomare Marconi, fino al 31 agosto si potrà, infatti, trovare un mercatino di artigianato e piccoli produttori, organizzato da “Arte e Party" e dal Comune in collaborazione con l'associazione 'Il Borgo Antico'. Dovrà essere comunque lasciato lo spazio sufficiente per la circolazione pedonale come previsto dal codice della strada.