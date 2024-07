Spettacoli d’arte varia e concerti a Vallecrosia, scatta il divieto di sosta: ecco dove (Foto)

Scatta il divieto di sosta sul solettone sud e in largo Lamberti a Vallecrosia per consentire lo svolgimento di spettacoli di arte varia e di concerti.

Lo stabilisce un'ordinanza di viabilità, emessa dalla polizia locale, che disciplina la circolazione stradale per garantire la necessaria sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

Sul solettone sud due posteggi, dalle 17 alle 24, saranno, infatti, riservati per diverse manifestazioni: il 9, il 16, il 23 e il 30 luglio per spettacoli d’arte varia; il 25 luglio per il concerto dei Nuovi Solidi; il 6, il 13, il 20 e il 27 agosto per spettacoli d’arte varia; l'8 agosto per il concerto di Reddy Bobbio e il 3 settembre per spettacoli d’arte varia.

Vi sarà, inoltre, il divieto di sosta dalle 17 alle 24 con rimozione forzata in largo Lamberti, il parcheggio dietro le ex scuole, in occasione della sagra del basilico in programma martedì 13 agosto.