Bordighera, serata danzante per le persone affette da sclerosi multipla: un successo l'iniziativa di Anc (Foto)

Un successo la serata danzante per le persone affette da sclerosi multipla andata in scena sabato sera al Kursaal Club di Bordighera.

Grande partecipazione all'iniziativa proposta e organizzata dal gruppo artistico musicale e culturale dell'associazione nazionale carabinieri di Ventimiglia in collaborazione con Aism di Imperia. "Grande partecipazione alla serata danzante rivolta a tutte le persone affette da sclerosi multipla e ai loro accompagnatori o familiari proposta al Kursaal Club di Bordighera" - fanno sapere gli organizzatori - "La serata, che è stata molto emozionante, si è svolta in un clima di amicizia e divertimento".

Al termine della serata gli organizzatori hanno consegnato una targa di ringraziamento al Kursaal Club di Bordighera per la cordiale disponibilità nella realizzazione di un evento danzante benefico a favore delle persone affette da sclerosi multipla. "Un particolare ringraziamento va ai titolari della discoteca Kursaal Club, Tommy e Alberto, che con grande disponibilità e professionalità hanno aderito all'iniziativa mettendo a disposizione il locale per l'evento e a tutto lo staff per la disponibilità e la gentilezza che hanno avuto contribuendo così alla riuscita della magnifica serata" - dicono gli organizzatori - "Inoltre, vogliamo complimentarci con i volontari della protezione civile dei carabinieri dell'Anc di Ventimiglia per il loro prezioso supporto".