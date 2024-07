Sanremo: primo assessorato per Enza Dedali "La cultura può essere un importante propulsore economico"

Dal Cda dell’Orchestra sinfonica alla delega di giunta specifica: un percorso che per Enza Dedali va a chiudere un cerchio, con il primo mandato in giunta comunale, nella quale ha ricevuto gli assessorati a Cultura, Centri storici, Frazioni e Patrimonio. “Il sindaco mi ha dato una delega specifica - ha detto - con cui poter continuare un percorso che era già stato iniziato. Poi le altre cariche si legano profondamente tra loro, perché io credo che attraverso la cultura si possono trasformare i luoghi e migliorare la loro abitabilità”.

Lavorare bene sulla cultura inoltre, sottolinea l’assessore, è positivo anche sul piano degli introiti: “La cultura è un balsamo che può coinvolgere tutti gli abitanti di un posto, non solo come intrattenimento, ma anche una parte economica, per esempio favorendo le attività lavorative delle persone. Abbiamo già visto in passato questa cosa alla Pigna e contiamo che la cultura possa fare da propulsore in questo senso, facendo anche nascere attività commerciali o di altro genere”.

Per l’estate il calendario degli eventi di Sanremo è già stato stilato, ma questa non è stata una scusa per Dedali per aspettare: “Già nel giorno dell’insediamento ho incontrato dirigenti per programmare attività di ricognizione sul patrimonio, per prepararci a stilare un calendario di eventi per il futuro. Siamo all’inizio e questa fase servirà per capire come muoverci nel migliore dei modi e portare avanti i punti su cui si è concentrato il sindaco. L’esperienza della Pigna poi mi ha insegnato che è importante confrontarsi con le comunità, perché sono loro i più adatti a dare indicazioni sul luogo in cui vivono”.