Vallecrosia: grande successo ieri per l'11a edizione della 'RallyTerapia' con l'Aci Ponente Ligure

Grandi emozioni in formato estivo, alla 11a edizione della Rallyterapia, che si è svolta sul piazzale ex Mercato di Vallecrosia, organizzata come sempre impeccabilmente da ACI Ponente Ligure, con l'impegno del presidente Sergio Maiga in persona, e con il patrocinio del Comune di Vallecrosia.

In questa edizione decisamente baciata dal sole e ricca di pubblico, si è battuto ogni precedente numero di amici che sono riusciti a salire sulle vetture da rally, quasi 100, grazie alle acrobazie senza sosta dei 3 piloti impegnati sullo spettacolare percorso cittadino. L'età dei partecipanti è spaziata da 3 a 93 anni, principalmente provenienti dalle associazioni del territorio, qualcuno ormai "esperto", come la specialissima Marika, o come l'irriducibile Roger, o come Nicholas, alias Feet Dj, che ha fatto ballare tutti con il suo live dj set.

“La lista dei ringraziamenti è lunga – sottolineano gli organizzatori - oltre alle già citate istituzioni, in primis il grazie va alla mente Franco Borgogno, ma anche alle "braccia" fratelli Realini e tutti i commissari e forze dell'ordine in servizio, al mitico speaker Agostino Orsino, al GRT Rally Team di Livorno che ha fornito le spettacolari vetture da competizione, fino alle aziende del territorio che hanno reso possibile il rinnovarsi di questa magia. Tra i supporter, come non citare Fabio Perri che, con impegno e ostinazione, ha fortemente voluto la manifestazione nella sua Vallecrosia, che è stata uno scenario fantastico, sicuramente da ripetere.”