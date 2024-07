Sanremo: la Coppa Italia durante il Festival 2025, la kermesse canora slitta di una settimana?

Il Festival di Sanremo slitta di una settimana per evitare la concomitanza con la Coppa Italia? Al momento è solo un’ipotesi ma che potrebbe trovare confermare nei prossimi giorni.

E’ stato infatti divulgato il calendario della coppa nazionale di calcio (insieme a quello del campionato) ed è emerso che i quarti di finale si svolgeranno proprio nella settimana tra il 4 e l’8 febbraio del prossimo anno, quando dovrebbe svolgersi il Festival della canzone.

Il condizionale è d’obbligo, visto che l’ufficialità non è ancora arrivata ma si è trattato di un’indiscrezione, trapelata nei giorni scorsi, a margine di una conferenza stampa dell’Ariston quando si è parlato delle manifestazioni del teatro matuziano, tra l’estate dell’anno in corso e la prossima primavera.

In quell’occasione, infatti, era emersa la possibile settimana dedicata alla kermesse canora sanremese che, dopo 5 anni di gestione Amadeus, ritorna nelle mani di Carlo Conti. Negli anni scorsi non sono mancate concomitanze con le coppe europee e, addirittura, con turni infrasettimanali di campionato.

La Coppa Italia, lo ricordiamo, è un’esclusiva di Mediaset e non è escluso che, per evitare concorrenza tra le due piattaforme televisive in chiaro, la Rai possa spostare di 7 giorni l’avvio del Festival di Sanremo che, quindi, potrebbe svolgersi tra l’11 e il 15 febbraio del 2025.