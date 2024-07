All'Ospedale Saint Charles di Bordighera proseguono gli open day

Ancora per oggi sarà possibile prenotare una visita chirurgica gratuita per la diagnosi di ernie inguinali e della parete addominale nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 luglio, presso l'ambulatorio chirurgico situato al secondo piano del padiglione ambulatoriale. E’ sufficiente registrarsi al seguente link Giornate della salute Bordighera - GVM per aggiungersi alla lista dei cittadini che stanno aderendo con interesse all'iniziativa.

E’ inoltre aperta la lista per la visita specialistica con il prof. Nicola Ursino esperto in artrosi dell'anca e del ginocchio che visiterà sabato 13 luglio presso il medesimo ambulatorio di Ospedale Saint Charles. In questo caso è necessaria la prenotazione tramite CUPA Regionale e pagamento del ticket con richiesta medica per “visita per artrosi dell’anca e del ginocchio”, richiedendo l'appuntamento il giorno 13 luglio presso Ospedale Saint Charles di Bordighera.