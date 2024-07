La borsa delle criptovalute di Sony potrebbe imbarcare milioni di trader giapponesi, l'esperto dice che Dogecoin (DOGE) subirà un'impennata

Il mondo delle criptovalute è appena diventato molto più eccitante! Sony, il gigante dell'intrattenimento e della tecnologia, ha annunciato il lancio del proprio exchange di criptovalute in Giappone. Questa mossa ha il potenziale per cambiare le carte in tavola, soprattutto se si considera la vasta base di utenti di Sony in un Paese già noto per il suo entusiasmo per le criptovalute.

Ad aggiungere ulteriore intrigo al mix, un importante esperto di criptovalute ha previsto un'impennata significativa del prezzo di Dogecoin (DOGE). Approfondiamo questi sviluppi ed esploriamo cosa potrebbero significare per il futuro dell'adozione delle criptovalute.

Sony si prepara a lanciare il re-branded Crypto Exchange S.Blox in Giappone

Sony si sta preparando per entrare a pieno titolo nello spazio delle criptovalute con l'imminente lancio del suo exchange di criptovalute con un nuovo marchio, S.Blox. Precedentemente noto come Whalefin e gestito da Amber Japan (ex DeCurret), lo scambio è stato acquisito da Sony lo scorso agosto.

Sia Whalefin che Sony hanno informato attivamente gli utenti dell'imminente lancio attraverso vari annunci. S.Blox opererà sotto la filiale di Sony, Quetta Web. Si tratta di un passo significativo per Sony, che rappresenta la sua più grande avventura nell'ecosistema delle criptovalute.

S.Blox dovrebbe debuttare come piattaforma basata su app con un design e un'interfaccia nuovi. Sebbene Sony si sia già cimentata nel settore delle criptovalute, la gestione di un vero e proprio exchange in Giappone presenta sfide uniche. Le rigide normative sono state una delle ragioni principali della precedente uscita di Amber dal mercato giapponese. Sony dovrà destreggiarsi in questo complesso panorama normativo per garantire il regolare funzionamento di S.Blox.

L'impatto potenziale dell'ingresso di Sony nel settore degli scambi di criptovalute è significativo. Con milioni di utenti esistenti della PlayStation e dei servizi di intrattenimento, la piattaforma di Sony potrebbe attirare un massiccio afflusso di milioni di trader giapponesi di criptovalute. Questo ha il potenziale per incrementare in modo significativo l'adozione e l'attività di trading di diverse criptovalute, tra cui Dogecoin (DOGE).

L'esperto prevede un'impennata del DOGE: L'accumulo di balene alimenta il sentimento rialzista nonostante il crollo del mercato

In una mossa sorprendente in mezzo al crollo del mercato delle criptovalute, una balena di Dogecoin (DOGE) ha fatto un acquisto massiccio, facendo girare la testa al mondo delle criptovalute. Secondo i dati del tracker di blockchain Whale Alert, questa balena ha accumulato ben 90 milioni di token DOGE, per un valore di 10 milioni di dollari. Questo acquisto significativo indica la fiducia incrollabile della balena nel potenziale futuro di Dogecoin (DOGE).

Le balene della criptovaluta, investitori su larga scala seguiti da vicino dagli operatori di mercato, possono influenzare il sentiment del mercato. I loro accumuli significativi sono spesso visti come un segnale rialzista per il futuro della moneta.

È interessante notare che i dati di Blockchair rivelano che questa particolare balena deteneva già ben 1,42 miliardi di token DOGE, per un valore di ben 157,30 milioni di dollari. Nonostante il recente crollo del mercato, la balena ha mantenuto le sue partecipazioni esistenti e ne ha aggiunte altre, il che suggerisce una forte fiducia nella ripresa dei prezzi di Dogecoin (DOGE).

Questa mossa, insieme alla previsione dell'esperto, dipinge un quadro potenzialmente rialzista per Dogecoin (DOGE) nel lungo periodo, con la recente correzione che potrebbe essere una battuta d'arresto a breve termine in una corsa al rialzo in corso.

DTX Exchange sale in prevendita con una sicurezza facile da usare e una leva finanziaria 1.000x

DTX Exchange sta suscitando scalpore per la sua interfaccia facile da usare e per l'attenzione alla privacy, ottenuta saltando i controlli KYC. Questo approccio ibrido, che fonde sistemi centralizzati e decentralizzati, sta riscuotendo successo tra gli utenti. La prevendita in corso ha superato gli 824.000 dollari, a testimonianza della forte fiducia degli investitori. La caratteristica di DTX è la leva finanziaria 1000x, leader del settore, che consente di ottenere rendimenti amplificati con investimenti più contenuti. Con una prevendita di tale successo e il potenziale di un aumento del prezzo di 33 volte, DTX Exchange è un'opzione interessante per gli investitori che cercano una posizione sicura e potenzialmente redditizia nel mercato in evoluzione delle criptovalute.

