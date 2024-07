Ventimiglia: un anno di amministrazione, duro attacco di Gaetano Scullino "Di Muro deve cambiare marcia"

A quasi un mese dalla cerimonia per il primo anno di amministrazione, guidata dal Sindaco Flavio di Muro, interviene duramente l’ex primo cittadino di Ventimiglia Gaetano Scullino, che attacca duramente il suo successore per diverse situazioni di degrado presenti in città.

“Io non c’ero alla cerimonia – ha detto Scullino in un video pubblicato – ma non c’è stato nessun cenno al fatto che siamo di fronte ad un anno perso. Capisco la mancanza di preparazione amministrativa e la sorpresa per molti eletti ma, una cosa è fare il deputato e un’altra vincere al secondo turno e gestire una città di 28mila abitanti con tanti problemi”.

Scullino mette in evidenzia diversi problemi della città tra cui vico Soprana dove servirebbe intervenire sull’asfalto, senza dimenticare i marciapiedi e gli asfalti di diverse zone come ad esempio la presenza di immondizia sul lungo Roya. “I giardini sono completamente abbandonati – prosegue – senza dimenticare l’abbandono in cui si trova la fontana a largo Torino e la zona di ponte San Ludovico. Anche le spiagge non sono state pulite e il ‘Ferrhotel’ per i migranti che fine ha fatto”.

Scullino attacca anche sul parcheggio di Latte, costruito come opera a scomputo: “E’ fermo da anni così come quello di Calvo, il Palasalute, il parco ferroviario e la scuola internazionale a Nervia, per i quali non si sa nulla. A Peglia i campetti di calcio e il Tennis Club sono abbandonati. Eppure c’è un impegno di spesa”.

Molti i problemi evidenziati da Gaetano Scullino che, con il video, ha deciso di mettere in evidenza la situazione della città: “Mi dispiace molto – termina – far vedere quanto sta accadendo, visto che il nostro era mandato basato su un impegno totale. Questa Amministrazione che non può andare avanti così, ma deve rimboccarsi le maniche ed affrontare realmente i problemi di Ventimiglia”.