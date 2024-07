Trasporto emergenza d'urgenza, Russo (Fdi): "Molto contenta per l'aggiornamento delle tariffe"

"Sono molto contenta che quanto mi è stato detto dall'assessore regionale alla sanità Gratarola in aula, rispondendo ad una mia interrogazione di circa un mese fa, si sia poi effettivamente realizzato: la giunta regionale ha infatti approvato l’aggiornamento dell’accordo quadro regionale per la regolamentazione dei rapporti tra aziende sanitarie locali ed ospedaliere e le pubbliche assistenze Anpas, Cipas e Cri del 9 febbraio 2010 Il regime tariffario del rimborso regionale da corrispondere alle associazioni per il trasporto sanitario è stato finalmente rivisto e adeguato ai costi lievitati nell'ultimo periodo”. Lo dichiara la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Veronica Russo.

“Queste organizzazioni svolgono un'importante attività e hanno un ruolo strategico all’interno del sistema sanitario regionale dal momento che garantiscono, nella maggior parte dei casi di emergenza, un soccorso tempestivo ed efficace oltre ad assicurare un qualificato servizio di trasporto sanitario, concorrendo al contenimento della spesa e al mantenimento degli standard di qualità”, conclude Veronica Russo.