Iniziano i saldi estivi anche a Sanremo. Preoccupazioni e speranze dei commercianti

Anche i negozi di Sanremo si preparano all’inizio dei saldi estivi, con la stagione calda che si spera possa dare nuova linfa alle attività del centro cittadino. Cominciano sabato prossimo e proseguiranno, per la durata di 45 giorni, fino al 19 agosto.

"Un'occasione, non solo per acquistare capi e prodotti a prezzo scontato, ma per sostenere imprenditori e lavoratori di settori strategici per il nostro territorio" dichiara l'assessore regionale allo Sviluppo economico e al Commercio Alessio Piana. "L’invito è quello di comprare nei negozi sotto casa - aggiunge l'assessore - per sostenere quei piccoli esercenti che portano illuminazione e sicurezza nelle nostre città".Il periodo dei saldi è stato reso omogeneo su tutto il territorio nazionale, come stabilito in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome-Cinsedo e in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza.

Quest’anno l’offerta sarà decisamente più ampia rispetto agli anni precedenti, complice il clima piovoso dei mesi di aprile e maggio, che hanno limitato l’acquisto di quei capi d’abbigliamento tipicamente estivi. “L’inizio della stagione avrà una scelta più ampia di prodotti rispetto agli scorsi anni - fanno sapere da Federmoda Sanremo - quindi potremo anche proporre molti più capi d’abbigliamento in offerta. Fino a ora purtroppo si è lavorato a macchia di leopardo, ma siamo comunque pronti ad accogliere tutti a braccia aperte”.

Una complicazione per i negozi è legato anche alle nuove abitudini delle persone, a cominciare dal post Covid, sottolinea Federmoda, che ha stravolto il modo di vivere di molti. “C’è poi la questione delle offerte su internet, che creano una concorrenza a tutti quasi deregolata, difficile da affrontare per le attività artigianali. Senza poi dimenticare la presenza di grandi centri commerciali come il The Mall, che funge da grande aggregatore nel mercato dell’abbigliamento, ovviamente a discapito delle attività indipendenti del centro. Ed è qui che deve subentrare un grande lavoro da parte dei dipendenti dei negozi, che dovranno essere bravi nel servizio offerto, rivolgendo quell’attenzione ai clienti che gli acquisti online non sono in grado di offrire, essendo propositivi”.

I saldi, come ogni anno, ripropongono il tema legato alle vendite a prezzi ribassati che secondo molti dovrebbero cominciare più tardi. Altri pensano invece che sarebbe meglio anticiparli per lottare con l’on line e con le ‘promozionali’. Senza dimenticare la Francia, dove i saldi sono iniziati con una settimana di anticipo rispetto al territorio ligure, andando anche a discapito di eventuali entrate dall’estero.

Un ultimo punto che preoccupa è legato alla presenza turistica per l’estate, che quest’anno avrà due problematiche: il cima instabile che si è visto negli ultimi mesi e soprattutto i numerosi cantieri autostradali: “Da parte di chi gestisce i lavori non c’è impegno nel programmarli, i turisti che vengono e passano cinque ore in macchina per il traffico poi si rischia che non vengano più - conclude Federmoda - Già nel nostro territorio la situazione viabilità non è buona, con una rete ferroviaria che funziona e non funziona, se ci privano anche dell’autostrada ci rimane solo l'Aurelia, che durante l’estate non può bastare. Soprattutto in attesa dell’Aurelia bis”.