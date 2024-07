Badalucco: una rotonda e cinque passaggi pedonali rialzati, il Sindaco "Rendiamo sicuro il paese"

Si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza della viabilità nel centro abitato di Badalucco con la realizzazione di una rotonda e di 5 passaggi rialzati e diversi marciapiedi.

“Un lavoro importante – sottolinea il Sindaco Matteo Orengo - che rende più sicuro e più bello il nostro paese”.

Il primo cittadino interviene anche su un problema relativo al parcheggio selvaggio nella zona sovrastante la provinciale: “Come si suol dire – ha detto - per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno. In via provvisoria sono stati collocati due vasi per impedire l'accesso delle macchine nel giardino e provvederemo al più presto ad individuare la soluzione definitiva più adatta”.

“Il giardino è zona pedonale riservata agli anziani e ai più piccini – termina Orengo - e non è assolutamente un parcheggio o una zona di sosta così come non lo è piazza Duomo per la quale attendiamo la fine dei lavori di rifacimento della facciata per intraprendere una soluzione simile. Solo con la collaborazione e il senso di responsabilità di tutti il paese migliora”.