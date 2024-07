Sanremo: presentata la nuova Giunta, Fellegara "Un ruolo impegnativo, Casa Serena uno dei primi temi" (Video)

“Siamo partiti dal programma e dalle cose da fare perché, nella parte finale della campagna per il ballottaggio abbiamo trovato una convergenza sui temi e sulle necessità della città. Da qui voglio ripartire e lavorare perché la priorità è rispondere alle persone che ci hanno dato fiducia”. Sono le parole del neo vice Sindaco di Sanremo, Fulvio Fellegara, a margine della presentazione della nuova Giunta matuziana, guidata da Alessandro Mager.

Quando erano usciti i primi sondaggi, che la vedeva come ‘terzo incomodo’ aveva già pensato ad un accordo per il ballottaggio con Mager? “No, noi abbiamo sempre sostenuto che il tema lo avremmo affrontato solo il giorno dopo il voto. Non avevamo preso impegni con nessuno e nemmeno avevamo deciso il nostro comportamento. L’unico modo per poterci sposare era il programma ed oggi siamo qui per dare attuazione a questo”.

I servizi sociali riuniscono una serie infinita di temi. A Sanremo ci sarà anche il nodo di ‘Casa Serena’ che lei conosce bene: “La prima cosa che farò è sicuramente un sopralluogo per parlare con le persone e ricostruire la vicenda dall’interna per aver un quadro complessivo. Sicuramente la delega è molto ampia e ci sarà da lavorare molto ma non vedo l’ora di cominciare”.

Da segretario sindacale a vice Sindaco che passo è? “E’ stato impegnativo ma è una bella esperienza che mi fa piacere fare. So che saremo giudicati per il lavoro che faremo e ce la metteremo tutta. L’esperienza da segretario della Cgil me la porto dietro e non l’ho mai nascosta. Sicuramente mi tornerà utile nel nuovo ruolo”.