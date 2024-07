Sanremo: Ventimiglia sulle scelte per la giunta comunale "Molta sinistra in questo civico"

Ufficializzata la giunta di Sanremo, ora l'attesa è per il primo consiglio comunale in programma martedì 16 luglio. L'attesa ora è per i membri dell'opposizione, con la componente di destra che anche in seguito alle scelte fatte dal sindaco Alessandro Mager si ritrova in netta minoranza.

"Potremmo definirla una giunta "mancina", inteso come con grande componente di sinistra - ha detto Daniele Ventimiglia, consigliere comunale e provinciale della Lega - quello che salta all'occhio è che la lista di Biancheri non ha trovato spazio, ma sono rimasti elementi già presenti in passato come Donzella, che ricopre quello che per me è il ruolo più importante, e Lucia Artusi. Auguro buon lavoro a Mager e ai suoi - continua Ventimiglia - penso che sia una persona onesta e capace nel suo, spero riesca a fare il meglio per la città. Dal canto mio sono pronto come opposizione a battermi per i temi che ritengo importanti, come porto e grandi opere, senza dimenticare le periferie, che non dovranno mai essere lasciate indietro dall'amministrazione. Ho anche esperienza nell'opposizione, l'ho già fatta per cinque anni e so di poter dare il mio contributo".