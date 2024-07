Riviera Trasporti: M5S “Il rischio privatizzazione esiste da tempo grazie a chi ha sprecato i soldi dei contribuenti”

“Il rischio di privatizzazione di Riviera Trasporti paventato ieri in Consiglio regionale dal Pd non è una novità di oggi: condividiamo il timore portato in aula ma ricordiamo anche che da anni, come M5S imperiese, denunciamo lo stallo e l’incompetenza dei soliti amministratori che ne hanno aggravato le finanze portandola a un indebitamento monstre al limite del fallimento”. Interviene in questo modo il coordinatore provinciale del M5S di Imperia Lorenzo Trucco con il consigliere regionale pentastellato Paolo Ugolini, componente della III Commissione

“Un’amministrazione – proseguono - che pochi mesi fa ha persino abdicato allo slancio ecologico atteso da tempo, avendo RT rinunciato definitivamente alla rete filobus, preferendo di fatto viaggiare solo con mezzi inquinanti e costosi, e venduto il rame ‘a parziale pagamento dei costi’ di smantellamento. A Imperia, d’altronde, si viaggia da tempo di disastro in disastro: basti ricordare l’investimento per i bus a idrogeno acquistati senza cognizione di ciò che si voleva fare e poi mai messi in funzione per mancanza di idrogeno e soprattutto per mancanza di idee. Si viaggia nella totale indifferenza della Regione Liguria, sempre pronta a prendersi meriti ma altrettanto pronta a scaricare su altri attori ogni eventuale fallimento. E quello di Riviera Trasporti è la regina dei fallimenti e dello sperpero dei soldi pubblici”.

“Porterò al più presto la questione Riviera Trasporti in Commissione – termina Ugolini - avendo ben chiare le priorità: risanare l'azienda, amministrarla in equilibrio e scongiurare le privatizzazioni”.