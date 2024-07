Sanremo: antenna di Telecom alla Villetta, il Tar accoglie il ricorso contro il comune. Potrà essere montata

Telecom Italia potrà installare (a meno di ulteriori ricorsi del Comune) una infrastruttura per una antenna da telecomunicazioni in strada Villetta, sulle immediate alture di Sanremo.

I fatti risalgono al luglio del 2022, quando Telecom Italia la ‘Infrastrutture Wireless Italiane’ avevano chiesto una autorizzazione per una stazione radio nella zona della Villetta. Il Comune di Sanremo aveva chiesto, invece, di adottare una soluzione di ‘coubicazione’ dell’impianto su quello di un altro operatore, che si trova nelle vicinanze e con l’avvertimento che la domanda poteva rimanere sospesa fino all’adozione del piano comunale di riorganizzazione delle antenne.

Nell’ottobre 2022 Telecom e Inwit hanno denunciato al comune l’illegittimità della sospensione, evidenziando anche l’impossibilità della coubicazione, visto che l’impianto esistente non poteva essere adattabile alle esigenze del nuovo.

Dopo una serie di passaggi burocratici il comune ha negato l’autorizzazione e, quindi, Telecom ha presentato ricorso al Tar di Genova. Il tribunale ligure ha argomentato la decisione poi presa, a seguito di uno sforzo interpretativo per ricostruire le ragioni delle parti.

Il Tar ha comunque ritenuto fondato il ricorso di Telecom ed Inwit, annullando il provvedimento del comune. Ora si dovrà capire se palazzo Bellevue farà ulteriore ricorso, oppure se consentirà l’installazione della stazione radio prevista.