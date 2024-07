Sanremo: mancate risposte dall'azienda, Ugl e UilCom proclamano lo stato di agitazione al Casinò

I sindacati Ugl Terziario e UilCom hanno proclamato, da domani, lo stato di agitazione dei dipendenti del Casinò di Sanremo aderenti alle loro organizzazioni.

La decisione scaturisce dalle mancate risposte dell’azienda ad una serie di richieste presentate tra gennaio e giugno scorsi, per questioni che, a detta dei sindacati, sono grande rilevanza e di interesse generale di tutti lavoratori.

Le richieste riguardano: il trattamento retributivo e contributivo degli anni passati (i lavoratori hanno richiesto copie delle proprie buste paga con l'intenzione di verificare le mancate retribuzioni e gli errati versamenti all'INPS); la formazione sulla privacy e sull'antiriciclaggio (lamentano l'inadeguatezza della formazione su queste tematiche di elevata complessità); la mancata convocazione della Commissione Paritetica Aziendale (lamentano le pluriennali sospensioni operative e richiedono il rimborso delle relative trattenute): la sicurezza e la tutela dell'integrità psicofisica dei dipendenti (lamentano i rischi di incolumità relativi agli spiacevoli accadimenti avvenuti specialmente in Sala Slot).

“A queste richieste – dicono i sindacati - non è stato fornito adeguato riscontro da parte dell'azienda e, tra l’altro, non sono stati calendarizzati incontri in merito”.

Secondo le due organizzazioni sindacali potrebbero nascere rilevanti contenziosi sulle retribuzioni, ma anche potenziali sanzioni in caso di inadempienze in tema di formazione e di tutela della salute dei dipendenti. “Visto il grave danno d'immagine che ne potrebbe scaturire – terminano Ugl e UilCom - confidiamo sulla totale condivisione della rilevanza dei temi ed auspichiamo la massima collaborazione da parte di tutti nell'avvio immediato di un dialogo sui temi in questione”. Nel frattempo, da domani, scatta lo stato di agitazione”.