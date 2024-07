CNA Imperia Pensionati lancia il progetto 'Passeggiate & Benessere' con una visita guidata ai Giardini Botanici Hanbury

CNA Imperia Pensionati ha inaugurato con grande successo il progetto "Passeggiate & Benessere", un'iniziativa innovativa e coinvolgente dedicata al benessere psicofisico e alla scoperta del territorio. La prima uscita, avvenuta mercoledì 26 giugno presso i magnifici Giardini Botanici Hanbury a la Mortola, ha visto una partecipazione entusiasta e ha raccolto unanimi consensi.

Il progetto "Passeggiate & Benessere", nato dalla collaborazione tra CNA Pensionati Imperia, la coach Chiara Boetti e la guida turistica Simone Noceti, si propone di offrire ai partecipanti un percorso di crescita personale e rigenerazione attraverso camminate guidate nella natura. Simone Noceti ci guiderà alla scoperta delle meraviglie del nostro territorio, mentre Chiara Boetti ci accompagnerà in un viaggio introspettivo alla scoperta dei nostri punti di forza.

Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia, insieme ai membri dell'associazione, ha sostenuto con entusiasmo il progetto, programmando una serie di passeggiate riservate agli associati di "CNA Pensionati". La Presidente di CNA Pensionati Carla Sappia esprime grande soddisfazione per il successo della prima uscita e invita tutti i pensionati a partecipare alle prossime passeggiate.

La prima passeggiata: un’esperienza indimenticabile

Il 26 giugno, il gruppo si è dato appuntamento ai cancelli dei Giardini Botanici Hanbury. Dopo le presentazioni, la discesa lungo i percorsi fioriti ha offerto uno spettacolo unico: fiori variopinti, agavi, aloe, un suggestivo laghetto con tartarughe, papiri e un drago cinese, un mausoleo dal sapore esotico e un viale di cipressi. Attraversando l'antica via Julia Augusta e gli agrumeti, il gruppo ha infine goduto di un piacevole picnic all'ombra dei pini, contornati dal profumo del mare.

Un invito alle prossime passeggiate

CNA Imperia Pensionati invita tutti i pensionati che non hanno potuto partecipare a questa prima esperienza a unirsi alle prossime passeggiate, per vivere momenti di benessere e scoperta in compagnia. Non perdete l'opportunità di partecipare a questo progetto unico che unisce natura, benessere e crescita personale.

Restate sintonizzati per i prossimi appuntamenti e venite a scoprire con noi le perle nascoste del nostro territorio, accompagnati dalla professionalità di Chiara Boetti e Simone Noceti.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi alle prossime passeggiate, contattate CNA Imperia Pensionati al 0184 500309 referente Stefania Currà