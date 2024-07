Camporosso: l'11 luglio un incontro divulgativo sui problemi relazionali di coppia organizzato da Aceb

Giovedì 11 luglio alle 20.30, alla Sala dei Tigli del Centro Falcone di Camporosso si terrà ‘Parlami, ho tante cose da dirti! Come rendere la relazione di coppia più efficace e solida’.

Si tratta di un incontro divulgativo dedicato a tutti coloro che desiderano migliorare la qualità della propria vita relazionale. Organizzato dall'associazione ACEB (Associazione Culturale Eventi Benefici), promette di offrire strumenti pratici e preziosi consigli per costruire e mantenere una relazione di coppia sana e duratura.

La serata sarà condotta dalla Dott.ssa Monica Borgogno, Psicologa e Psicoterapeuta, Direttore dei progetti sociali in ACEB, e dalla Dott.ssa Cristina Di Maio, Psicologa.

L'evento includerà anche alcuni esercizi, attraverso i quali i partecipanti potranno mettere in pratica, all’interno della loro coppia, le strategie apprese. Sarà un'occasione ideale per confrontarsi come coppia e ricevere consigli personalizzati dagli esperti presenti. Una parte importante sarà dedicata alla gestione dei conflitti.

L'evento si concluderà con un momento di condivisione durante la quale i relatori risponderanno alle domande del pubblico, offrendo ulteriori spunti e riflessioni sulle tematiche trattate.