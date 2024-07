Sanremo, "Capaci di amare": questo il tema per l'edizione 2024 dei festeggiamenti di San Siro (foto)

Ieri sera sono ufficialmente iniziati i festeggiamenti per la ricorrenza di San Siro con una serata "forte". Sul tema" Capaci di Amare" è intervenuto il padre di Indy Gregory con la sua testimonianza toccante e struggente.

La tragedia della piccola Indy ha generato la conversione dei genitori e, paradossalmente, ha aiutato altri bambini e le loro famiglie facilitando la difficile gestione di casi simili, con esito ben differente.

Il signor Gregory accompagnato dal suo avvocato, Simone Pillon, e dall'avvocato Jacopo Coghe - strenuo sostenitore del movimento Pro Vita - ha ripercorso le varie fasi del calvario vissuto, mentre gli avvocati hanno condiviso un confronto con la legislazione anglosassone in cui, a differenza della nostra, prevale normativa mente la cultura dello scarto e della superiorità dell'interesse economico su tutto, anche sul valore della vita. Papa Francesco è intervenuto tante volte su questo argomento ammonendo e invitando tutti, cristiani e non, a non cadere in questa prospettiva.

I presenti hanno partecipato emotivamente alla sofferenza del signor Gregory comprendendo pienamente in cosa consiste la vera "capacità di amare".In conclusione, è salito sul palco anche il Vescovo Suetta che si è unito al coro dei ringraziamenti anche per chi ha voluto lo svolgimento della serata in modo da poter accendere i riflettori su un problema etico, sociale e politico sempre più ampio e presente nella società attuale.