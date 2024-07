Il Casinò di Sanremo, un motore che contribuisce al potenziamento dell'economia locale

Mentre il panorama del gioco d'azzardo si evolve a un ritmo incessante, caratterizzato dalla rapida crescita del casino online , alcune case da gioco tradizionali continuano ad essere dei pilastri dell’economia locale. È il caso del Casinò di Sanremo, vera e propria perla in stile liberty, che negli ultimi anni ha registrato una crescita notevole.

Un 2024 da record per la città dei fiori

I dati del primo semestre del 2024 parlano chiaro: solo nel mese di maggio, il Casinò di Sanremo ha ottenuto degli incassi superiori ai 4,5 milioni di euro, per non parlare dell’ Italian Poker Open , che ha registrato un totale di 6.786 presenze, attirando all’incirca diecimila visitatori in città. Dei risultati eccezionali, attribuibili a una serie di strategie innovative, tra cui spicca la grande attenzione all'esperienza del cliente.

A questo si somma la capacità del complesso ludico di rinnovarsi nel tempo, investendo in infrastrutture e tecnologia. Nel corso degli anni, infatti, il casinò ha ampliato notevolmente la sua offerta di giochi, rendendola sempre più ricca e variegata. A tutto ciò si aggiunge una location suggestiva, caratterizzata da ambienti eleganti e da un’ampia gamma di servizi, quali bar e ristoranti, che hanno fatto del Casinò di Sanremo una vera e propria destinazione turistica a 360 gradi, in cui sono stati organizzati spesso eventi di richiamo internazionale che hanno contribuito ad aumentare ulteriormente l'afflusso dei visitatori.

Impatto economico locale

Oggigiorno il Casinò di Sanremo non è solo un luogo di intrattenimento, ma anche un'importante fonte di occupazione per la comunità locale. L’aumento degli incassi ha permesso di creare nuovi posti di lavoro, offrendo opportunità lavorative sia nel settore del gioco che in quello della ristorazione e dell'ospitalità, e contribuendo a ridurre il livello di disoccupazione regionale.

Il casinò è anche un volano per il turismo. Sanremo, già famosa per il festival della canzone italiana, ha visto un incremento nel numero di visitatori, in parte attratti dal suo casinò che li spinge a soggiornare più a lungo nella città, spendendo in hotel, ristoranti e negozi locali, il che ha contribuito a rilanciare l'economia cittadina. Un impatto economico così significativo da attirare l'attenzione delle autorità locali, che hanno riconosciuto l'importanza di sostenere e promuovere questa risorsa mediante progetti politici mirati a migliorare anche l'offerta culturale della città.

Un confronto con i casinò digitali

Nonostante i casinò online continuino a generare fatturati superiori rispetto a quelli dalle case da gioco tradizionali, negli ultimi anni la distanza tra i due settori si è ridotta notevolmente. Difatti, nel 2023 i casinò tradizionali del nostro paese hanno registrato una crescita del 43% rispetto al 2021, riducendo la differenza di fatturato con il gioco online. Un trend positivo che è proseguito nel 2024, proprio come dimostra il successo del Casinò di Sanremo, che ha saputo attrarre un numero crescente di giocatori, grazie specialmente alla sua atmosfera unica e ai numerosi eventi che facilitano l’interazione sociale. Due aspetti, questi ultimi, che rappresentano un forte richiamo per i visitatori e che il casinò ha saputo valorizzare, offrendo un'esperienza di gioco che va oltre la semplice scommessa.

Insomma, il Casinò di Sanremo ha dimostrato una straordinaria capacità di adattamento, che gli ha permesso di superare le difficoltà imposte dalla trasformazione del settore e rilanciare l'economia della città, grazie alla combinazione efficace di investimenti, modernizzazione e collaborazione con le autorità locali. Il complesso sanremese si conferma dunque come un modello da seguire, un motore di sviluppo per tutta la regione, che con i suoi progetti ambiziosi e un impegno costante con l'innovazione contribuisce alla crescita del territorio ligure.