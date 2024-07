Si getta dal balcone ma, fortunatamente, riporta solo alcune ferite e fratture in diverse parti del corpo. E’ avvenuto questa mattina, poco prima delle 7, in via Vicari a Ventimiglia.

Un uomo di 35 anni si è gettato dal terrazzo di casa. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, e un’ambulanza della Croce Verde Intemelia. L’uomo è stato portato in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure.