Per 10 giorni chiusa l'Aurelia bis tra San Martino e il Borgo (verso il centro) compreso via Pascoli

Da domani (martedì 2 luglio) al 13 luglio (esclusi il sabato e la domenica), dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo, sarà chiuso al traffico il tratto dell'Aurelia bis compreso tra lo svincolo di San Martino direzione ponente e lo svincolo del Borgo compreso quello di via Pascoli.



A comunicarlo è l'Anas che continua: "Sarà garantito il transito ai mezzi di soccorso. Invece, il tratto compreso tra San Martino ed Arma rimarrà sempre aperto perché non interessato dai lavori. Per i veicoli provenienti da Arma, uscita obbligatoria in Valle Armea".