Sanremo: lavori di messa in sicurezza a Pian di Poma, sarà sbarrata la strada dei camper

Verrà messa in sicurezza la strada sterrata che si trova dietro la pista di atletica leggera, a picco sul mare di Pian di Poma. Lo ha deciso con una Determina il Dirigente del comune di Sanremo, Danilo Burastero, affidando i lavori per circa 20mila euro alla ditta Laibra.

In pratica, nel corso dell’estate con i lavori affidati, sarà sistemata una sorta di sbarra, un portale che impedirà l’accesso in un luogo spesso utilizzato dai camperisti per parcheggiare i propri mezzi.

Da tempo vengono evidenziate proteste da molte persone che lamentano la presenza di camper e roulotte nella zona di Pian di Poma, spesso invasa da questo tipo di mezzi. In attesa del ‘Green Park’, sempre fermo come il cantiere del Palazzetto dello Sport, i camper cercano un luogo dove potersi fermare e lo trovano spesso a Pian di Poma.

La decisione di chiudere la strada dietro la pista creerà sicuramente qualche polemica. Il comune ha deciso di intervenire per proteggere la strada sterrata, che è spesso a rischio per le mareggiate.