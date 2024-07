Riva Ligure presenta il calendario delle manifestazioni estive: 62 appuntamenti consecutivi (Foto)

Scatta quest'oggi, lunedì 1° luglio, la stagione degli eventi estivi a Riva Ligure. Semaforo verde che si è acceso questa mattina in Comune, con la presentazione del calendario a cura del vicesindaco Francesco Benza e che vedrà il primo evento in serata con la ruota panoramica in piazza Ughetto. Il primo di 62 appuntamenti consecutivi che si terranno da qui alla fine di agosto.

"Non potevamo non presentare questo calendario il primo luglio - spiega Giorgio Giuffra, sindaco di Riva Ligure - Mi complimento con Benza per aver elaborato in tempi da record un calendario dettagliato. Avevamo aspettato l'esito delle elezioni per organizzarci e il risultato è stato ottimo. Il calendario ricalca un po' gli eventi degli anni scorsi e che vedrà le nostre vie e le nostre piazze, in particolare piazza Ughetto, in parte rinnovata, come protagoniste: ringrazio chi con fierezza tiene aperti i propri negozi, le associazioni che hanno collaborato e le persone che ci hanno aiutato a portare eventi presenti sul territorio".

Giuffra prosegue: "Una cosa mi preme dirla: Benza ha cercato di fare del suo meglio, senza attingere dalla tassa di soggiorno. Questo è un dato importante. Sicuramente cercheremo di rendere il nostro comune ancor più pulito per accogliere turisti e residenti nelle migliori condizioni". Infine, "il calendario potrà essere ampliato nuovamente: la sorpresa è sempre dietro l'angolo. Sarà una Riva Ligure libera: dove tutti gli ospiti potranno far emergere il loro pensiero".

Anche se l'estate di Riva è partita ufficialmente con i fuochi di San Giovanni, come detto la presentazione del calendario dà il via ad una stagione ricca di appuntamenti: "Ci sarà davvero tanta musica - spiega il vicesindaco Benza - Tra gli eventi più importanti spiccano la notte bianca "classica" e quella per i bambini. Ci sarà il ritorno della Compagnia del Marchingegno e la conferma della rassegna culturale Sale in zucca, che vedrà ospiti di rilievo nazionale come Matteo Bassetti e Alessandro Di Battista. Saranno ovviamente riproposte feste della tradizione, ma anche appuntamenti come La notte del Wrestling".