Il Lions Club Sanremo Host ringrazia il socio Giovanni Sandri del pastificio Vallebelbo

Il Presidente Guido De Angeli del Lions Club Sanremo Host e tutti i soci del Club ringraziano il socio lions Giovanni Sandri del L.C. S.Stefano Belbo Vallebelbo per l'ennesimo atto di amore e solidarietà compiuto a favore della mensa per i poveri dei frati Cappuccini di Sanremo. Nella prima settimana di giugno il socio Giovanni Sandri, che aveva già in passato raccolto l'invito del Lions Club Sanremo Host, inviando centinaia di confezioni di pasta e agnolotti, provenienti dalla suo pastificio "Vallebelbo", ha inviato altre numerose confezioni di pasta, in accordo con il Presidente Guido De Angeli e il Governatore eletto Vincenzo Benza, sempre per la mensa dei frati Cappuccini. In questo periodo, le scorte dei generi alimentari raccolte nei magazzini dei frati erano quasi esaurite. Ogni giorno, numerose sono le persone che sostano nei pressi del convento dei Cappuccini, per ricevere una borsa con alimenti di prima necessità.