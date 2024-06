Elezioni Sanremo: Strescino (FdI) risponde a Scajola "In questi mesi attacchi costanti al centrodestra"

Paolo Strescino, Dirigente Regionale Enti Locali FDI Liguria, risponde a Marco Scajola sulle recenti dichiarazioni riguardo alle elezioni di Sanremo:

“Sorpreso nel leggere le dichiarazioni dell’assessore regionale Scajola in merito alle ultime elezioni amministrative di Sanremo, credo sia doveroso ricordare come negli ultimi anni e in più occasioni il suo movimento “Cambiamo” abbia sistematicamente portato avanti una politica fatta di scelte che includevano tutto il centrodestra solo laddove “Cambiamo” potesse determinare le scelte finali.