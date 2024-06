Montalto Carpasio: al via le passeggiate botaniche tra erbe e lavande organizzate dal museo

Il Museo Della Lavanda in collaborazione con L'Ostello Leo Anfosso si apprestano a far vivere due giornate dove la Cultura, l'Arte, le Tradizioni la faranno da padrona nel Borgo di Carpasio, con due passeggiate botaniche organizzate nel weekend. Il vicesinadco Valerio Verda ha voluto fare un ringraziamento alle principali fautrici dell'evento, "Sophie per il Museo e Katiuscia che con amore e dedizione si occupa della gestione dell'Ostello completamente rinnovato e che, con i suoi 24 posti letto e l'appartamentino per i disabili è il fiore all'occhiello del Comune di Montalto Carpasio".

Il vicesindaco aggiunge che "l'Amministrazione Bianchi ringrazia anche gli amici che grazie a queste due realtà molto apprezzate dai Turisti fanno si che le Tradizioni dei nostri Borghi continuino a vivere".