Sanremo: inizia il weekend di consultazioni per il neo sindaco, ecco come potrebbero essere Giunta e incarichi

Come da lui evidenziato già nelle ore scorse, sta per iniziare il weekend probabilmente decisivo per la formazione della Giunta che, insieme al Sindaco Alessandro Mager, guiderà la città di Sanremo nei prossimi 5 anni.

Il primo cittadino ha già avviato alcuni incontri, in particolare con gli esponenti del precedente esecutivo (nel Biancheri Bis), probabilmente per spiegare le sue intenzioni nel formare quello nuovo. Quindi, tra domani e martedì, sono previsti gli incontri al vertice con le quattro liste che lo hanno sostenuto, ma anche con Fulvio Fellegara ed il Partito Democratico che, per il secondo turno, hanno convogliato i propri voti, decisivi per la vittoria finale.

Mager, da quanto trapela da fonti ben informate, ha le idee chiarissime e, nella sua testa ha già ben formata la propria squadra. Sicuramente dopo il primo turno, e con l’accordo programmatico raggiunto con Fellegara, ha dovuto modificare gli schemi che aveva prima ma, di fatto, ha concordato le scelte con tutti i suoi sostenitori e sembra che siano state accettate da tutti.

La ‘mossa del cavallo’, come è stata etichettata nei corridoi della politica matuziana indicando il sostegno di Fellegara e PD, ha portato alle scelte obbligate di Mager, che vedranno quasi sicuramente lo scranno di vice Sindaco (con la sicura delega ai Servizi Sociali) per Fulvio Fellegara. Ancora da scegliere il nome dell’assessore affidato al Partito Democratico, che sarà comunque donna e, secondo indiscrezioni vede in lizza Lucia Artusi e Stefania Russo. E’ probabile che sia l’ambiente la delega principale che verrà data, insieme ovviamente ad altre.

Dato per scontato l’assessorato al turismo per Alessandro Sindoni, mister preferenze, la cultura andrà a Enza ‘Chicca’ Dedali mentre per i Lavori Pubblici sembra scontato l’affidamento dell’assessorato a Massimo Donzella. Per lui sarebbe una riconferma dopo il lavoro quinquennale svolto con Biancheri. Il bilancio sarà appannaggio di Giuseppe Sbezzo Malfei, mentre rimane ancora un incarico per il patrimonio (e probabilmente il personale) da affidare ad una donna. Tra le più gettonate è Silvana Ormea che, quindi, sarebbe confermata seppur con un altro incarico.

La carica di presidente del Consiglio verrà quasi certamente data nuovamente ad Alessandro Il Grande. Ora rimane solo da attendere che il neo sindaco di Sanremo, anche oggi in comune per preparare il suo mandato, incontri tutti gli esponenti della sua maggioranza e, quindi, annunci la squadra. Nei corridoi della politica si parla insistentemente della presentazione tra mercoledì e giovedì prossimi.

Come già evidenziato ieri la formazione del Consiglio Comunale è legata al numero di seggi, ma sarà sicuramente modificata dalla scelta degli assessori.

Per ‘Anima’ entrano nell’assise: Alessandro Sindoni, Ester Moscato, Enza Dedali, Giovanni Mascelli, Luca Marvaldi, Mauro Menozzi e Antonio Cavallero; per ‘Sanremo al Centro’: Alessandro Il Grande, Adriana Cutellè e Silvana Ormea; per ‘Idea’: Davide Giovanni Bestagno, Massimo Donzella ed Alessandra Pavone; per ‘Forum’: Giuseppe Sbezzo Malfei e Luigi Marino. Con loro trovano posto (dopo l'accordo elettorale dei giorni scorsi) anche Fulvio Fellegara e Vittorio Toesca Caldora (Generazione Sanremo).

Come detto ci saranno molti inserimenti dei primi ‘non eletti’, che andrebbero a subentrare agli scelti per la Giunta. Tra questi, se Sindoni e Dedali entreranno nell’esecutivo, per ‘Anima’ saranno Alessandro Marenco e Desiree Negri. In 'Sanremo al Centro', se venisse confermata Silvana Ormea in Giunta, si libererebbe un posto in consiglio per Giuseppe Faraldi. Per ‘Idea’, con un eventuale assessorato a Donzella, entrerebbe Umberto ‘Titti’ Bellini. Per 'Forum', con Sbezzo Malfei nell'esecutivo, entrerebbe in Consiglio Anna Roberta Di Meco. Con l’eventuale assessorato a Fellegara, in Consiglio guadagnerebbe un posto il PD, con Marco Cassini.

All'opposizione invece, dopo la riconta dei voti entra in assise Monica Rodà di ‘Sanremo Domani’ al posto di Patrizia Badino (Forza Italia) che, però, potrebbe ancora far parte del parlamentino se Gianni Rolando deciderà di non accettare il ruolo di consigliere. Gli altri sono: Marco Damiano (Sanremo Domani), Massimo Rossano (Andiamo!), Daniele Ventimiglia (Lega), Luca Lombardi e Antonino Consiglio (Fratelli d'Italia).