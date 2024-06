Sanremo: approvato il progetto di adeguamento degli impianti di illuminazione della città

Il Comune di Sanremo ha deciso di procedere a lavori sull'illuminazione cittadina, con la sostituzione delle lampade e degli interi impianti qualora si ritenga necessario. Tutti questi interventi hanno delle esigenze particolari: ridurre i costi energetici con led più moderni, diminuire l'inquinamento luminoso e i costi di manutenzione, sostituire gli impianti vecchi e non più funzionanti in maniere ottimale.

Attualmente a Sanremo sono presenti 12.070 lampade: di queste, si punta a sostituirne 6014, 283 delle quali nella Galleria Francia, selezionando quelle ad alto consumo e quelle più facilmente sostituibili, in modo da ottimizzare le operazioni.

L’analisi della riduzione dei consumi dello stato di progetto rispetto allo stato di fatto considera i dati delle attuali lampade installate contenuti nel database georeferenziato di Amaie SpA, creato ed utilizzato dalla stessa per la gestione dell’esercizio e della manutenzione della rete. Lo stato di progetto considera il consumo del sistema LED di ogni lampada che verrà installata.

Il confronto dei consumi dello stato di fatto con quello di progetto rileva che, con un intervento di sola sostituzione delle lampade selezionate, i consumi sulla porzione di impianto individuata si ridurranno di circa il 78,29%.

Ipotizzando una riduzione del flusso luminoso durante le ore notturne (dalle 00 AM alle 06 AM) del 30% su tutte le lampade sostituite, si avrebbe una riduzione dei consumi pari a circa l’81,69% rispetto ai consumi attuali.

Un altro aspetto è legato alla questione filobus: vi sono circa 594 punti luce posizionati su 396 supporti la cui sostituzione con l’impiego di cestello elevatore può presentare interferenze e rischi elettrici aggiuntivi per la squadra che andrà ad effettuare la lavorazione.

La rete elettrica aerea filoviaria di Riviera Trasporti risulta essere fuori servizio e non vi sono ragionevoli elementi per ritenere un’energizzazione della stessa nel breve periodo (la rete richiede interventi infrastrutturali estesi per la messa in sicurezza e per la messa in esercizio). Anzi, nel mese di marzo si ha avuto una notizia dell’inizio imminente di smantellamento di tale infrastruttura da parte dell’ente preposto.

Sarà cura della Direzione Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, prima dell’inizio lavori, accertarsi che lo stato della linea aerea filoviaria non sia cambiato così da far lavorare in sicurezza le squadre addette alla sostituzione delle lampade e di coordinarsi con il cantiere di smantellamento di tale rete filoviaria così da evitare interazioni e interferenze.

La spesa complessiva è di € 2.446.681,85.