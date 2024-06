Sanremo: lanciano una raccolta fondi per pagare il funerale dell'amica. In due giorni raccolta la cifra necessaria

“Non ci aspettavamo tutto questo riconoscimento. Mai avremmo detto di poter raccogliere una cifra simile in così poco tempo, fortunatamente nelle persone c’è ancora tanta bontà d’animo”. Non tradisce un po’ di emozione Domenica, nel raccontare l’iniziativa che lei e alcune sue amiche hanno lanciato negli scorsi giorni a Sanremo.

La scorsa settimana, in seguito a complicazioni di salute, è venuta a mancare M.B., di 49 anni, che al momento della sua scomparsa non aveva parenti stretti che potessero occuparsi della cerimonia funebre.

Di qui la decisione delle amiche di procedere a una raccolta fondi per pagare la cifra necessaria: “Non ci andava di aspettare che fosse il Comune a occuparsene, sarebbe stata una procedura troppo lunga - spiega Domenica - quindi dopo esserci fatte fare un preventivo abbiamo iniziato a raccogliere la cifra necessaria (2500 euro); dopo neanche due giorni ne avevamo raccolti mille in più. È stata una cosa incredibile”.

Con la cifra raccolta è stato possibile svolgere le esequie e la cifra rimanente è stata devoluta in beneficienza a enti sanitari per lo sviluppo della ricerca scientifica.

“Dicono che il Covid abbia fatto peggiorare le persone - commenta la signora Domenica - ma vedendo quello che siamo riusciti a fare posso dire che per fortuna non è così. Noi volevamo bene alla nostra amica, e abbiamo potuto constatare che non eravamo le uniche vista la risposta che abbiamo avuto. Non a caso sulla sua lapide, per salutarla un’ultima volta e farle sapere quanto tenessimo a lei, sulla sua lapide le abbiamo voluto lasciare un ultimo messaggio: ti vogliamo bene”.