Sanremo: nuovi strumenti di compilazione delle violazioni per la polizia, cambia il formato delle multe

Scatta un'importante innovazione sul fronte degli accertamenti legati alle infrazioni stradali: la Polizia locale si è dotata di strumenti che consentiranno ai proprietari dei veicoli di conoscere in modo più rapido e completo i dati relativi alle violazioni commesse, soprattutto nei casi di divieto di sosta.

E’ stato infatti introdotto l’uso di stampanti portatili per emettere il preavviso di violazione in modo automatico e comprensivo di tutti dati per procedere al pagamento online con sistema PagoPA.

Il Comune di Sanremo risponde così alle richieste dei cittadini di attivare strumenti più semplici per accedere ai dati relativi al verbale per l'infrazione contestata e alle conseguenti modalità di pagamento.

Nei prossimi giorni, quindi, sui parabrezza dei veicoli in divieto di sosta non saranno più posizionati, da parte degli agenti della Polizia locale, i tradizionali “foglietti rosa” che prevedevano la compilazione manuale a cura dell’operatore e il successivo inserimento dati da parte degli utenti per procedere al pagamento perché saranno sostituiti da avvisi di violazioni bianchi, formato “scontrino”, interamente editati in automatico, quindi chiaramente leggibili e completi di QR-Code per il pagamento nella misura “scontata”, con riduzione del 30%.

La strumentazione in dotazione verrà utilizzata anche per le violazioni contestate direttamente al trasgressore, rendendo più rapide le attività necessarie e riducendo il rischio di eventuali errori di compilazione, anche grazie al collegamento in tempo reale alla banca dati della Motorizzazione, sia per i veicoli sia per le patenti di guida.

Infatti, per ogni veicolo potranno essere effettuati i controlli sul titolare della patente e sul proprietario, oltre a quelli sulla regolarità legate alla revisione, all'assicurazione e furto, tramite consultazione wifi delle banche dati ministeriali.

Inoltre, nella pagina dedicata alla Polizia locale all'interno del sito web istituzionale del Comune di Sanremo (https://www.comune.sanremo.im.it/) sarà presente il link a un portale dedicato alle violazioni accertate a partire dal mese di luglio: si tratta di un portale web interattivo che permette di consultare le pratiche sanzionatorie, vedere i documenti delle infrazioni commesse, effettuare pagamenti e comunicare i dati del conducente nei casi in cui è prevista la decurtazione di punti dalla patente. Vi si potrà accedere tramite codice univoco presente sul verbale notificato.