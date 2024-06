Ventimiglia: il Sindaco Flavio Di Muro "Due contributi in arrivo per le spiagge e la pulizia della città"

“Due notizie che ci danno grande soddisfazione”: ha aperto in questo modo il consiglio comunale il Sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro.

“Abbiamo ottenuto due contributi che vanno ad arricchire il bilancio – prosegue - ovvero 30mila euro per il progetto ‘spiagge sicure’, che rientra anche nella pulizia dell’arenile. Si tratta di un bando del ministero dell’Interno per potenziare l’attività sul mare. Il secondo l’ho seguito fin dai suoi primi passi. A dicembre dello scorso anno, nell’ambito del Decreto immigrazione, avevo proposto un emendamento per dare a Ventimiglia e a tutti i centri di frontiera, un contributo straordinario per la pulizia e per la nettezza urbana. Per noi è ancora più importante, in modo da non distrarre chi opera nell’ambito del capitolato, ma che vede altre forze andare a ripulire le zone spesso utilizzate dai migranti. Per questo arriveranno 87mila euro per un progetto specifico, che ci consentirà di ripulire zone dimenticate della città, nella logica di una filiera istituzionale, con fatti concreti anche contro chi scrive che vado a Roma senza concludere nulla”.