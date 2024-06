“Dopo aver letto le dichiarazioni del nuovo Sindaco di Sanremo concordo con lui e gli ricordo che è tempo di cambiare il modo di governare la città”.

Sono le parole dell’ex candidato a sindaco, Roberto Danieli, all’indomani dell’insediamento in Comune di Alessandro Mager. “Noi – prosegue . come detto in campagna elettorale siamo e saremo sempre pronti a informare i cittadini con nomi e cognomi dell'andamento della sua amministrazione, sia nel bene che nel male”.