Ventimiglia: entrata in funzione la nuova rotatoria di svincolo del piazzale sull'autostrada A10

E’ entrata in funzione la nuova rotatoria di svincolo del piazzale di Ventimiglia sulla A10 Savona-Ventimiglia, punto di scambio tra la viabilità ordinaria e gli assi autostradali.

In anticipo rispetto a quanto precedentemente comunicato, è quindi possibile raggiungere la città di Ventimiglia in modo più agevole e senza dover più utilizzare la variante alla SS20 che è stata utilizzata quale viabilità provvisoria nei mesi scorsi e che resterà temporaneamente chiusa in attesa di realizzare la configurazione viabilistica finale.