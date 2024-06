Ospedaletti, il giuramento di Daniele Cimiotti e l'insediamento del nuovo Consiglio comunale (Foto e video)

È ufficialmente iniziato il Cimiotti bis ad Ospedaletti. In una sala consiliare sold out, si è tenuto l’insediamento del nuovo Consiglio comunale e il giuramento del primo cittadino. Il primo consiglio è stata l’occasione anche per presentare ufficialmente la nuova giunta, composta da Giacomo De Vai (vicesindaco), Simona Cecchetto, Daniela Gozzi e Manuel Spinelli.

Nessun colpo di scena, nessuna novità. Come più volte sottolineato, l’amministrazione Cimiotti proseguirà il lavoro fatto nei cinque anni precedenti. “Ci concentreremo su quello che riteniamo importante – spiega Cimiotti – In particolare alcuni lavori già finanziati, come quelli per il plesso scolastico (635mila euro) e per il recupero delle strade comunali (234mila euro)”.

Ampio spazio anche per il porto e per l’acquisto di villa Sultana, quest’ultima oggetto di forte dibattito in campagna elettorale. In particolare sul porto, Cimiotti spiega: “Il progetto ha preso il via: ci aspettiamo di portare in Consiglio comunale, nel giro di qualche mese, qualche dichiarazione di interesse pubblico”. Nell’elenco compare anche il recupero dei sentieri forestali: “Ci sono stati finanziati 219mila euro, andremo a lavorare sulla pista tagliafuoco e sui sentieri. Nel nostro cronoprogramma anche la messa in sicurezza dell’impianto sportivo”.

Non manca la menzione del Puc (Piano urbanistico comunale) e soprattutto del Pud (Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime): “Stiamo lavorando insieme agli stabilimenti balneari, vogliamo portare avanti la nostra idea, ossia quella di poter permettere ai vari operatori di continuare a lavorare dopo i vari progetti legate alle spiagge. Ricordo che abbiamo ultimato delle spiagge nuove, mentre in futuro prevediamo di utilizzare le spiagge in maniera diversa per aumentare l’attrattiva turistica ed economicità del paese”.

La nuova giunta del Comune di Ospedaletti

Daniele Cimiotti: sindaco.

Giacomo De Vai: vicesindaco (bilancio, servizi sociali, scuole).

Daniela Gozzi: assessore (affari legali, patrimonio, personale, polizia locale).

Manuel Spinelli: assessore (ambiente, demanio, efficientamento energetico, lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico).

Simona Cecchetto: assessore (commercio, cultura, turismo e sport).