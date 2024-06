Coldirodi: ottantenne cade da una scala in giardino. Trasportato in elicottero a Pietra Ligure

Nel corso della mattinata un uomo di 81 anni residente a Coldirodi in strada dei Pagliai è caduto da una scala nel proprio giardino, riportando diversi traumi a causa del colpo subito.

Sul posto sono intervenuti Alfa 3 e Sanremo Soccorso, che hanno prestato le prime cure all'anziano. In seguito al primo soccorso l'uomo, che in seguito all'impatto aveva perso conoscenza, è stato trasportato in pronto soccorso, dove si è deciso di richiedere l'intervento dell'elisoccorso.

L'uomo quindi, intubato, è stato trasportato all'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con l'elicottero Grifo, dove riceverà ulteriore supporto sanitario.