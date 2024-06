Sport nell'entroterra, Olivetta San Michele inaugura un percorso per il disc golf (Foto e video)

Olivetta San Michele inaugura un percorso per il disc golf immerso tra la lavanda e gli ulivi. Il taglio del nastro è avvenuto domenica scorsa alla presenza del proprietario Remo Muratore, titolare dell'agriturismo 'La casa di Remo', di autorità civili, religiose, del presidente del DiscGolf club di Torino e della comunità.

E' il primo percorso di nove buche in Liguria, omologato dal più grande produttore di percorsi in Europa, dedicato alla disciplina del frisbee in cui i giocatori lanciano un disco in un bersaglio, che solitamente è un cesto, da una posizione di partenza, Tee o piazzola di lancio. Il frisbee verrà lanciato di nuovo da dove è atterrato fino a raggiungere il bersaglio. Dopo aver completato una buca, il giocatore procede verso il Tee della buca successiva, fino a quando tutte le buche vengono giocate. L'obiettivo è completare il percorso nel minor numero di tiri totali. Il disc golf è, perciò, una versione del più classico gioco del golf che, però, al posto delle mazze e delle palline, si usano i dischi che invece di entrare nelle buche devono entrare in dei canestri dotati di catene che servono a “catturare” il disco.

Dopo l'inaugurazione e un delizioso buffet è andata in scena la prima gara con giocatori della nazionale Italiana di Disc Golf e con il campione italiano in carica Edoardo Turri.