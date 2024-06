Olivetta San Michele avrà un percorso per il disc golf: è il primo in Liguria (Foto)

Un percorso per il disc golf immerso tra la lavanda e gli ulivi verrà inaugurato a Olivetta San Michele il 23 giugno alle 12.

Sarà il primo in Liguria. "Avremo un percorso di disc golf" - fa sapere il sindaco Adriano Biancheri - "E' una disciplina che va molto nel nord Europa. Sarà, perciò, una cosa innovativa per la nostra zona".

Il disc golf è una disciplina del frisbee in cui i giocatori lanciano un disco in un bersaglio, che solitamente è un cesto, viene praticato all’aria aperta ed è apprezzato da persone di tutte le età. "Il disc golf è nato negli Stati Uniti, dove vi sono tremila percorsi, ed è molto conosciuto in tutti i paesi del nord Europa dove è già uno sport nazionale. Su internet, per caso, ho scoperto questo sport, mi sono documentato, ho capito come funzionava e ho pensato che si poteva fare nei miei terreni" - racconta il proprietario Remo Muratore, titolare dell'agriturismo 'La casa di Remo' - "Ho contattato un’associazione, Torino Disc Golf, che si occupa di progettare percorsi e di aiutare con finanziamenti a fondo perduto per la crescita del disc golf in Italia. Sono venuti a vedere il luogo e visto che andava bene ho deciso di aprire qui, vicino al mio agriturismo e al mio negozietto in cui vendo prodotti locali, un percorso per far conoscere questo sport, simpatico e che non fa rumore, nelle nostre zone. Ne sono tutti entusiasti, in primis il sindaco che si è entusiasmato, mi ha appoggiato in questa nuova avventura e ha voluto che organizzassi un'inaugurazione ufficiale".

Il disc golf è una versione del più classico gioco del golf, però, al posto delle mazze e delle palline, si usando i dischi, che, invece di entrare nelle buche devono entrare in dei canestri dotati di catene che servono a “catturare” il disco. "Da una posizione di partenza, Tee o piazzola di lancio, si lancia un frisbee che verrà lanciato di nuovo da dove è atterrato fino a raggiungere il bersaglio. Dopo aver completato una buca, il giocatore procede verso il Tee della buca successiva, fino a quando tutte le buche vengono giocate. I giocatori devono cercare di completare il percorso nel minor numero di tiri totali. Se ha un minimo per essere un omologato mondiale ci vogliono almeno nove buche. Solitamente si gioca, infatti, su un percorso di 9 o 18 buche" - dice il proprietario - "Il nostro percorso è di nove buche ed è omologato dal più grande produttore di percorsi in Europa. In Italia è il terzo percorso omologato ed è il primo in Liguria".

Alcuni terreni privati coltivati a lavanda e ulivi si sono trasformati così in un percorso di gioco. "Il nostro percorso, che ho creato in alcuni miei terreni, è particolare perché è immerso tra la lavanda e gli ulivi. Cinque buche si trovano nei terreni coltivati a lavanda, che ora è fiorita, e quattro buche tra gli ulivi" - fa sapere Muratore - "Gli ostacoli, come rami o alberi, sono ben graditi dai giocatori perché sono difficoltà che bisogna riuscire ad evitare. Ci sono percorsi piani ma anche qualche difficoltà che rendono il gioco più entusiasmante. Abbiamo anche un ruscello che passa in mezzo e, perciò, bisogna cercare di non far cadere il frisbee in acqua. Come per il golf esistono mazze diverse per tiri diversi, così nel disc golf esistono una gamma di dischi diversi in base alle necessità e alle situazioni. Chi li ha se li potrà portare ma comunque noi li affittiamo. Abbiamo un certo numero di zainetti con tutti i tipi di dischi".

Domenica prossima, in occasione dell'inaugurazione, verrà organizzata anche una gara. "Dopo l'inaugurazione vi sarà la prima gara con giocatori della nazionale Italiana di DiscGolf e con il campione italiano in carica Edoardo Turri" - svela Remo - "Saremo aperti tutto l'anno e ospiteremo gare ufficiali con giocatori sia italiani che stranieri, ma anche coloro che vogliono provare questa disciplina per divertimento o come passatempo. Si pagherà un'entrata e poi si potrà giocare e restare tutto il giorno".