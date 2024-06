Ventimiglia: allenamento dei tamburini a Bevera, i residenti chiedono un cambio di zona o di orario

Alcune famiglie di Bevera, frazione di Ventimiglia, ci hanno scritto per chiedere alle autorità competenti di intervenire per il ‘quieto vivere’ serale della zona:

“Normalmente ognuno di noi ha piacere di stare in casa propria ed in tranquillità, soprattutto di sera. A Bevera questa cosa è diventata difficile a causa della presenza di tamburini che non hanno trovato posto migliore che venire fare le loro prove sulla strada che porta alla cava, sicuramente non consapevoli del fatto che il loro allenamento (rimbombando per la vallata) provoca disturbo, anche perché solitamente quando decidono di interrompere la loro attività sono quasi le dieci di sera. Sarebbe opportuno trovassero un posto lontano dalle abitazioni per esercitarsi o perlomeno lo facessero in un orario dove i rumori molesti sono un po’ più tollerati”.