Al Lions Club Ventimiglia passaggio della Campana tra Senia Seno e Mauro Giordano

Giovedì scorso i Soci del Lions Club Ventimiglia, riuniti per la tradizionale assemblea di fine anno lionistico, hanno ringraziato la Presidente Senia Seno, che li ha coordinati per quest'anno, e hanno abbracciato Mauro Giordano, chiamato a rappresentarli e guidarli peril nuovo anno lionistico, che avrà inizio con il prossimo mese di luglio.



Estremamente positivo il bilancio dell'attività di servizio svolta, sempre destinata a fornire aiuto ed appoggio ai meno fortunati, che ha visto, se possibile, aumentare ancora l'attenzione del club al nostro territorio e alla nostra città. La Presidente ha ricordato gli screening sanitari, i convegni, le attività finalizzate alla raccolta fondi per significativi servizi umanitari, l'organizzazione del Lions Day, che il 14 aprile scorso ha visto oltre 250 soci dei diversi Lions Club del Piemonte e della Liguria, scoprire o riscoprire il nostro centro storico, rimanendone entusiasti.



La riunione ha visto un altro momento significativo ed emozionante con la consegna al Socio Guido Maccario del riconoscimento Amico di Melvin Jones, per la sua fattiva partecipazione al raggiungimento degli obiettivi benefici del club. L'incontro si è poi concluso con il “passaggio della campana del club” al Presidente per l'anno 2024/2025, Mauro Giordano, che ha rinnovato il proprio impegno a perseverare nell'azione di servizio a favore della comunità. Lo affiancheranno Dario Basani, con incarico di segretario, Erika Demaria, addetta al cerimoniale e Marco Prestileo, tesoriere, nonché tutti i Soci ai quali è stata attribuita specifica delega per curare ed organizzare le rispettive e poliedriche attività dell'Associazione Internazionale dei Lions Club.



I presenti hanno espresso contentezza e soddisfazione per quanto è stato fatto, convinti che si possa continuare a servire chi ha bisogno.