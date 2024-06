Base Dawgz supera $2 milioni in prevendita: ha un potenziale da 100x?

Secondo i dati, le meme coin sulla rete Layer 2 di Coinbase continuano ad avere i volumi più alti del mercato. Su questa rete, la meme coin principale è BRETT, ma il suo prezzo è sceso del 12,35% nelle ultime 24 ore. Ma c’è un potenziale concorrente da poco entrato in scena che continua ad andare forte: si tratta di Base Dawgz (DAWGZ), una meme coin ancora in fase di prevendita ma che ha già superato la soglia dei $2 milioni.

Poiché gli investitori continuano a entusiasmarsi per la proposta di nuove meme coin, DAWGZ ha davanti a sé una grande possibilità di crescita. Per questo motivo, molti trader scommettono che il suo valore potrebbe aumentare di oltre 100x, e ciò rende la sua prevendita un'ottima opportunità per ottenere rendimenti più elevati.

Attività per le meme coin nel mondo di Base

Anche con il calo del prezzo di BRETT, la rete Base continua ad attrarre grandi investimenti nel 2024. Secondo DeFi Llama, Base ha un valore totale bloccato (TVL) che supera già i $7,2 miliardi. Ciò la rende la seconda rete Layer 2 più grande al mondo.

Il TVL indica il numero di progetti che utilizzano Base come layer di base e la quantità di valore che stanno generando. In altre parole, più alto è il TVL, più una rete genera valore per la comunità.

Inoltre, Base elabora un’enorme quantità di transazioni, con oltre 50 milioni di transazioni al mese dal suo lancio. Per darvi un'idea, Ethereum elabora una media di 37,9 milioni di transazioni al mese, il che indica quanto sia alta la domanda di Base.

D'altra parte, gli utenti attivi giornalieri di Base raggiungono circa i 500.000, il che ha attirato l'attenzione dei creatori di meme coin. Insieme a Solana, Base è diventata il punto di riferimento per la prossima ondata di criptovalute ispirate ai meme e al divertimento. E Base Dawgz è la più importante in questo senso.

Che cos’è Base Dawgz

Base Dawgz è una meme coin basata sul famoso cane Shiba Inu, solo che questa volta, in più rispetto al classico meme canino, può praticare il base jumping. Questo tema allude allo spirito avventuroso dei trader di meme coin, che tendono a correre grandi rischi alla ricerca della loro prossima scommessa.

Gli investitori cercano di essere all'altezza del loro spirito avventuroso e quindi investono sempre più denaro in DAWGZ. Secondo il sito ufficiale, la prevendita ha già raccolto $2 milioni in poche settimane dal lancio.

Tra l’altro DAWGZ non è solo un'altra inutile meme coin, ma è in primis una criptovaluta che opera su diverse reti. Ha il supporto per Ethereum, Solana, BNB e, naturalmente, per la sua rete di origine, ovvero Base.

Gli investitori vogliono sfruttare i token DAWGZ e guadagnare con il protocollo Solana DeFi? È possibile. Oppure sfruttare la sicurezza di Ethereum per tenere al sicuro i propri token? Anche in questo caso non c’è nessun problema. Con la caratteristica multichain di Base Dawgz, si può facilmente colmare il divario tra Base e Solana o Ethereum in pochi secondi.

Il team di Base Dawgz ha una chiara attenzione per la comunità, come dimostra il programma "Share-to-Earn", che premia chi crea e pubblica meme a tema DAWGZ sui social media. Esiste anche un programma di referral prevendita che offre una commissione del 10% (pagata in USDT).

Dati questi vantaggi, il successo della prevendita non sorprende e dimostra che ha un enorme potenziale nel portare Base al livello successivo.

Conclusioni

Base Dawgz non è solo un progetto a tema canino. Nonostante la simpatica mascotte che si muove tra le blockchain, non è questo il fulcro del successo dell'asset. La popolarità del token è incentrata sulle sue funzionalità e sull'attuale tendenza a una maggiore interoperabilità delle catene.

Inoltre, il progetto Dawgz Base può essere molto redditizio. I membri della comunità possono guadagnare una commissione fino al 10% in USDT se indirizzano nuovi investitori ad acquistare i token in pre-vendita. In questo modo, gli investitori premiano la fedeltà della comunità e incoraggiano il progresso del progetto.